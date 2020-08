Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a publicat documentul transmis de Institutul Național de Sanatate Publica, cu recomandarile privind condițiile și regulile de aplicat la reluarea cursurilor in școli. Printre principalele modificari se numara: - triaj epidemiologic zilnic - elevii sa petreaca la școala cel mult…

- Din toamna, clase de maximum 10-15 elevi, elevii sa stea maximum 4 ore pe zi la școala, iar fiecare ora de curs sa dureze cel mult 30 de minute, in condițiile in care jumatate din elevi invața de acasa online. Acestea sunt noile reguli care trebuie aplicate la redeschiderea școlilor și care se regasesc…

