Stiri pe aceeasi tema

- SURSE | Detalii uluitoare de la accidentul in care a fost implicat redactorul-șef adjunct de la GSP: Jurnalistul ar mers cu viteza și nu sunt urme de franareApar noi detalii de la accidentul in care a fost implicat Bogdan Stamatoiu, redactorul-șef adjunct de la GSP, jurnalistul care, miercuri, in…

- Horoscopul zilei de duminica, 26 noiembrie 2023, ne transmite ca va o zi tensionata, plina de blocaje pe toate planurile, cu energii grele care ne țin pe loc. Racii trebuie sa evite conflictele, astazi, cu orice preț, in timp ce Pestii vor avea parte de o surpriza. Horoscop pentru zodia Berbec Cheltuielile…

- Adam Marusic (31 de ani), fundașul lui Lazio, a trait o seara de coșmar la Belgrad. La ieșirea dintr-un restaurant, unde și-a sarbatorit a 31-a aniversare impreuna cu familia și agentul sau, a fost agresat și i s-a pus pistolul la tampla și la piept! Clipe de groaza pentru Adam Marusic, inaintea partidei…

- Un senator de stat din Dakota de Nord, sotia sa si cei doi copii mai mici ai lor au murit intr-un accident de avion in Utah, au anuntat luni autoritatile, potrivit BBC, scrie news.ro.Avionul in care se aflau Doug Larsen si familia sa s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat in apropiere de Moab,…