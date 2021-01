Stiri pe aceeasi tema

- Medicul de garda de la Spitalul Orașenesc din Corabia a fost amendat cu 6000 de lei, iar asistenta medicala cu 3000 de lei, dupa ce in media au aparut imagini cu un batran cazut pe holul spitalului, fara a primi ajutor, anunța ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, potrivit Mediafax. „Am vazut…

- Acum 31 de ani se aprindea scanteia a ceea ce aveam sa se transforme in Revoluția din 1989. La Timișoara, in seara zilei de 16 decembrie, zeci de persoane s-au adunat in fața casei parohiale a preotului Laszlo Tokes. In scurt timp, manifestația a capatat un avant enorm și atunci s-a auzit pentru prima…

- Recunoștința pentru toți militarii romani care in vremurile cele mai grele ale istoriei au luptat pentru independența, suveranitatea, integritatea teritoriala și interesele țarii! La sfarșitul saptamanii trecute, Centrul de Tineret Focșani – Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Vrancea a sarbatorit…

- Mai mulți ofițeri și agenți de poliție buzoieni au fost avansați in grad inainte de termen, pentru merite deosebite in activitatea pe care o desfașoara in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzau. Avansarile de acest gen, trecute la rang de avansari excepționale, se fac o singura data…

- Presedintele Consiliului European care reuneste cele 27 state membre ale Uniunii Europene, Charles Michel, a propus joi elaborare unui "tratat international privind pandemiile" fara a avansa un calendar, in cadrul unui summit virtual privind COVID-19 organizat de Adunarea generala a ONU, relateaza…

- Parintele Ghelasie a murit in noaptea de 15 noiembrie, la spitalul din Targu Mures. Inițial, cauza morții a fost considerata Covid-19, insa ultimul test facut inaintea decesului a fost unul negativ. Acum, polițiștii ancheteaza aceasta situație și medicii de Targu Mureș ar putea fi acuzați de malpraxis,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a cerut astazi, in urma sedintei Centrului National de Coordonare a Interventiei, ca a cerut mai multe controale in spitale pentru a vedeaa in ce massura respecta normele de siguranta.

- Rugby INCREZATOR… Transferat in aceasta vara la echipa franceza Sporting Club Appameen (Federale 1, Franta), barladeanul Cristi Chirica (23 de ani) a fost convocat la echipa nationala de rugby a Romaniei pentru meciul cu Belgia, ultimul din Rugby Europe Championship. Titular in pachetul de inaintare…