Recunoașterea FACIALĂ, ilegală. La ei Instanta s-a pronuntat in procesul intentat de militantul pentru drepturile civile Ed Bridges, in varsta de 37 de ani. Reclamatiile acestuia fusesera anterior respinse de mai multe ori, iar procesul era urmarit cu atentie de cei care se opun tehnologiei de recunoastere faciala. Curtea de Apel din Londra a decis ca politia britanica utilizeaza ilegal recunoasterea faciala si incalca astfel viata... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

