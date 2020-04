Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) a initiat, cu rezultate semnificative, incepand de la declararea starii de urgenta in Romania, un program de tele-asistenta psihologica in cadrul comunitatii UVT. Dupa ce au fost sustinute zeci de solicitari, in cadrul acestui program de Suport psihologic in…

- Universitatea de Vest din Timișoara a inițiat incepand de la declararea starii de urgența in Romania, un program de tele-asistența psihologica in cadrul comunitații UVT. Dupa ce au fost susținute zeci de solicitari, in cadrul acestui program de Suport psihologic in situații de criza, oferit de echipa…

- In plina criza COVID-19, reportera Ana Lalic, de la Nova.rs, a fost reținuta miercuri seara și eliberata ieri dimineața sub acuzația de generare de panica și dezordine publica, dupa ce a dezvaluit ca asistentele din spitalul din Novi Sad lucreaza fara protecție. Jurnalista Ana Lalic a fost arestata…

- Publicul asteapta acum masuri de urgenta pentru buna derulare a desfasuratorului acestui an universitar, adaptate starii de urgenta ce a fost declarata la nivel national. Universitatea de Vest din Timisoara lanseaza un semnal public pentru mobilizare si identificare de solutii prin care sa fie administrate,…

- Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) va gazdui in perioada 18 - 20 noiembrie 2021, in premiera pentru Romania, cea mai prestigioasa conferinta anuala europeana in domeniul asigurarii calitatii in invatamantul universitar - European Quality Assurance Forum (EQAF), fiind desemnata in acest sens…

- Universitatea de Vest din Timișoara se preocupa permanent de siguranța studenților și angajaților sai și iși propune sa asigure un mediu sigur de invațare și de lucru in spațiile sale. Astfel, Consiliul de Administrație al UVT, intrunit astazi, a decis suspendarea cursurilor pana in data de 22 martie.…

- Universitatea de Științe Agricole impreuna cu Camera de Comerț din Timiș organizeaza in perioada 22 – 24 mai, in Campusul USAMVBT din Timișoara, cea de-a 18-a ediție a expoziției BANAT AGRALIM. Manifestarea este organizata in colaborare cu Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.1 grade a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 21:45:44 ora locala a Romaniei , in Serbia, la granita cu Romania, la adancimea de 16 km.Seismul a fost localizat la 120 km V de Craiova, 143 km N de Nis, 150 km E de Belgrade, 156 km E de Zemun, 157 km SE de Timisoara,…