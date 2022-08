Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate BAC Galați 2022. Tinerii din județul Galați care au susținut examenul de Bacalaureat 2022 in sesiunea iunie-iulie, așteapta rezultatele la BAC 2022. Azi vor afla ce note au obținut și daca au promovat.Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2022 s-au incheiat saptamana trecuta, dar candidații…

- Rezultate BAC Gorj 2022. Tinerii din județul Gorj care au susținut examenul de Bacalaureat 2022 in sesiunea iunie-iulie, așteapta rezultatele la BAC 2022. Azi vor afla ce note au obținut și daca au promovat. Cuprins: Cum afli notele la Bac 2022 prin codul unic, pe EDU.RO Ce rezultate trebuie sa ai la…

- Rezultate BAC Prahova 2022. Tinerii din județul Prahova care au susținut saptamana trecuta probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2022 afla astazi, dupa ora 12.00 ce note au luat la examenul de Bacalaureat 2021 și daca au promovat examenul de maturitate.Probele scrise ale examenului de Bacalaureat…

- Rezultate BAC Vaslui 2022. Tinerii din județul Vaslui care au susținut saptamana trecuta probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2022 afla astazi, dupa ora 12.00 ce note au luat la examenul de Bacalaureat 2021 și daca au promovat examenul de maturitate. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat…

- Rezultate BAC Buzau 2022. Tinerii din județul Buzau care au susținut examenul de Bacalaureat 2022 in sesiunea iunie-iulie, așteapta rezultatele la BAC 2022.Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2022 s-au incheiat saptamana trecuta, dar candidații nu au scapat de emoții. Astazi, afla rezultatele…

- Rezultate BAC Brașov 2022. Tinerii din județul Brașov care au susținut examenul de Bacalaureat 2022 in sesiunea iunie-iulie, așteapta rezultatele la BAC 2022.Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2022 s-au incheiat saptamana trecuta, dar candidații nu au scapat de emoții. Astazi, afla rezultatele…

- Povestea meșteșugarului Constantin Matei, din Iași, in varsta de 80 de ani. A invațat in inchisoare sa impleteasca coșuri din nuiele și aproape toata viața a trait din asta Meșteșugarul Constantin Matei, in varsta de 80 de ani, din Iași, are o poveste de viața desprinsa din filme. A invațat sa impleteasca…

- Timp de un secol, Liga Tineretului Comunist din China i-a invațat pe tinerii națiunii sa iubeasca partidul. Dar este dispusa noua generație sa asculte? Intrebarea o ridica, intr-un articol, publicația chineza de limba engleza Sixth Tone, care prezinta experiențele a patru studenți, nascuți la inceputul…