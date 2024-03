Nicolae Manolescu – ultimul interviu, ultima lecție Cu inimile scufundate intr-o imensa tristețe și cu gandurile indreptate catre memoria sa, ne luam ramas bun de la un pionier al culturii și al gandirii romanești – Nicolae Manolescu. Cu sufletul greu și cu amintiri vii ale contribuțiilor sale de neegalat la literatura și la invațamantul romanesc, ne reamintim de un om al carților și al ideilor, un mentor pentru generații intregi de scriitori, critici literari și academicieni. Nicolae Manolescu a fost nu doar un critic literar de prestigiu, ci și un lider intelectual care a indrumat și a influențat multiple generații. Prin cuvintele sale pline… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Regretatul critic literal și istoric, președinte al Uniunii Scriitorilor din Romania, a acordat ultimul sau interviu lui Ionuț Vulpescu in podcastul sau „Avangarda”, in care a afirmat ca, inainte de toate, ii place sa fie prezentat ca profesor pentru ca „asta am sa raman toata viața”. Și așa a ramas…

