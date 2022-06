Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul rus Roman Abramovici a dat in judecata Consiliul Uniunii Europene pentru sancțiunile impuse impotriva sa, in cadrul masurilor care vizeaza Rusia și aliații apropiați ai președintelui Vladimir Putin, relateaza Euronews. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Instanța suprema detaliaza expertiza tehnica ce a avut loc in cursul judecații pe fond in dosarul de mare corupție Baza Cutezatorii, caz in care DNA, la momentul trimiterii in judecata stabilise un prejudiciu de peste 10 milioane de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Instanța suprema a motivat decizia prin care a stabilit o pedeapsa de trei ani cu suspendare și trimiterea la munca la ADP sau Arhiepiscopia Bucureștilor a actualului rector al Universitații Politehnica București, Mihnea Costoiu, in dosarul de mare corupție cunoscut generic „Baza Cutezatorii”.…

- Judecatorii ICCJ arata in detaliu, in motivarea prin care l-au condamnat, in prima instanța pe rectorul UPB Mihnea Costoiu la trei ani de inchisoare cu executare in mega dosarul de corupție Baza Cutezatorii, de ce faptele acestuia nu sunt prescrise, așa cum a invocat apararea sa la termenele finale…

- Completul de cinci judecatori care dezbtae a doua cale extraordinara a de atac din dosarul Gala Bute, recursul in casație, a respins cererea de suspendare temporara a efectelor deciziei definitive din dosar in cazul fostului șef al FRB, Rudel Obreja. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fostul președinte al Romaniei, in prezent europarlamentar PMP, Traian Basescu, face o mutare impotriva Serviciului de Paza și Protecție (SPP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Completul de cinci judecatori care analizeaza apelul DNA impotriva achitarilor stabilite de un complet de trei judecatori de la aceeași instanța in mega-dosarul de corupție Microsfot III, in care sunt judecați fostul ministru Gabriel Sandu, ex-șef al Microsoft și doi afaceriști, poate incepe judecata…

- Fostul secretar de stat in ministerul Educației Mihnea Costoiu a fost condamnat, joi, nedefinitiv, la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul de mare corupție privind administrarea bazei sportive Cutazitorii din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…