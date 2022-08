Stiri pe aceeasi tema

- Prin Dispoziția nr. 230/18.08.2022 Consiliul județean Buzau este convocat in sedința ordinara in data de 25.08.2022, ora 10:00. Ordinea de zi: I. PROIECTE DE HOTARARE: 1. Proiect de hotarare nr. 179/2022 pentru aprobarea rectificarii a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzau pe anul 2022 2. Proiect…

- Consiliul Fiscal avertizeaza ca rectificarea bugetara pe care guvernul Ciuca o adopta joi, in ședința de guvern, opereaza cu venituri bugetare supraestimate, cu 9 miliarde de lei decat cele reale și cu cheltuieli subestimate cu 6,2 miliarde de lei. Deficitul bugetar estimat de Consiliul Fiscal este…

- Guvernul aproba rectificarea bugetara pe anul 2022 in ședința de joi, 18 august. Pe agenda acestei ședințe a Executivului se afla un proiect de Ordonanța „cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022”. De asemenea, se va discuta un proiect de Ordonanța „pentru rectificarea bugetului asigurarilor…

- Consiliul Local Dej este convocat joi, 18 august, la o ședința de indata, pe a carei ordine de zi se afla doua proiecte de hotarare. Lucrarile ședinței se vor desfașura pe platforma on-line, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii imobilului situat in Municipiul…

- In conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1 din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57 03.07.2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Comunei 23 August dispune convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara de lucru, miercuri 10.08.2022, ora 1600 la Caminul cultural din…

- Bani pentru institutiile Primariei Baia Mare Consilierii baimareni au aprobat rectificarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2022. Astfel, s-a majorat bugetul pentru mai multe institutii din subordinea Primariei Baia Mare. Conform proiectului de hotarare initiat s-a aprobat: Art.1…

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: PROIECT DE HOTARARE 129 din…