Rectificarea bugetara a fost publicata in Monitorul Oficial. Citu spune ca are doua obiective, dar si ceva atipic

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Florin Cițu, rectificarea bugetara are doua obiective: sanatatea romanilor si pastrarea capacitatii de productie in economie. „Cheltuielile bugetare cresc pe sold cu 12.5 miliarde lei. Ministerul Muncii primește 8.5 miliarde lei in plus, Ministerul Sanatații 3.7 miliarde lei in plus și…

- Rectificarea bugetara aprobata, miercuri, de Guvern a fost publicata in Monitorul Oficial. Ministrul Finantelor, Florin Citu, a explicat, intr-o postare pe Facebook, ca este o rectificare care are doua obiective. ”In primul rand, sanatatea romanilor, iar in al doilea rand pastrarea capacitatii…

- La rectificarea bugetara nu s-au taiat de nicaieri fonduri, ci unele ministere care au considerat ca pot ajuta bugetul au redus din cheltuielile neesentiale, iar Ministerul Transporturilor si Ministerul Educatiei au primit fonduri in plus, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Florin...

- La rectificarea bugetara nu s-a taiat de nicaieri fonduri, ci unele ministere care au considerat ca pot ajuta bugetul au redus din cheltuielile neesentiale, iar Ministerul Transporturilor si Ministerul Educatiei au primit fonduri in plus, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Florin Citu."Nu…

- ​În aceasta rectificare bugetara nu s-a taiat de nicaieri, susține Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, precizând ca ministerele au transmis reducerea unor cheltuieli neesențiale ca sa ajute bugetul. El a mai afirmat ca sumele sunt foarte mici.“Am vazut iarași ca…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a precizat ca prin rectificarea bugetara adoptata de Guvern miercuri cele mai mari sume au fost alocate Ministerelor Muncii, Sanatatii si Finantelor Publice. "Defalcat pe ministere, rectificarea bugetara inseamna o rectificare pozitiva pentru…

- Dragos Cosmin Lucian Preda a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Telecomunicatiilor printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata, marti, in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres.Citește și: Avocatul lui Dragnea rastoarna…