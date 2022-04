Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul Avocatul Poporului a prezentat concluziile pe cazul lui Marin Pavescu, soldatul agresat in armata pentru ca este gay. Acesta a fost examinat timp de cateva luni, iar Oficiul a depistat mai multe abateri. In urma studiului, Ombudsman a venit cu recomandari catre mai multe instituții ale statului.

- Acuzați de DNA Oradea de mai multe fapte de corupție, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor, Alexandru Kiss, și omul de afaceri Beniamin Rus au fost achitați de judecatorii de la Tribunalul Bihor.

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova desfasoara, pe parcursul anului 2022, Acțiunea de control in domeniul sanatații și securitații in munca la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul Comerțului cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete – CAEN 46, pentru…

- Politistii locali au dat amenzi in valoare de 14.500 de lei unor taximetristi care iși desfașurau activitatea cu nereguli in zona Garii de Nord, din Capitala. Potrivit Primariei Municipiului Bucuresti, in decurs de trei ore, doar in zona Garii de Nord, politisti locali ai Serviciului Control Transporturi…

- In ultima vreme, mai mulți bacauani au fost convocați la Centrul Militar Județean (CMJ) Bacau, unde le-au fost inmanate ordine de chemare la mobilizare sau razboi. De altfel, o aglomerație de oameni s-a putut vedea mai tot timpul la unitatea militara din zona sediului poliției Bacau. Cert este ca, deocamdata,…

Polițiștii clujeni au spart doua chefuri care se derulau in plin val 5 pandemic. Primul eveniment era o onomastica, in timp ce al doilea eveniment era organizat intr-un club, clandestin. "La data de...

- “Furtuna intr-un pahar de apa si o pata de rusine pe obrazul celor care isi vad de treaba in ANAF” – asa a catalogat un lucrator de la Fiscul buzoian, actiunea DNA (in momentul cand a aflat ca au venit controalele in institutie). “Este pacat de noi care ne vedem de treaba…”, a mai comentat sursa noastra,…

- Ieri, in intervalul orar 10:00-18:00, polițiștii Serviciului Rutier Timiș au acționat atat in municipiul Timișoara, cat și pe DN6, DN59, DN59-A și DN69, pentru asigurarea unui climat de siguranța rutiera, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii regimului legal…