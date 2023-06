REcreART! Teatru stradal, ateliere, film documentar și o expoziție de fotografie Asociația Culturala Tu și Eu implementeaza, in luna iulie, proiectul REcreART, care include intervenții artistice, ateliere, un film documentar și o expoziție de fotografie. “Vom anima orașul cu momente inedite și vom transforma peisajul urban al Lugojului intr-un spațiu viu și plin de expresie artistica. Vom avea artiști din Serbia, Polonia, Italia și artiști lugojeni ce vor pune in valoare multiculturalitatea orașului nostru prin teatru, muzica, dans, film”, precizeaza Roxana Alexandru, manager proiect. Activitațile din cadrul proiectului se vor desfașura in totalitate in aer… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spectacol de teatru stradal „INCOMICA”, in cea de-a doua seara a Festivalului BABEL , in Piața Mihai Viteazul din Targoviște. Spectacolul a fost pus in scena de actorii de la compania Eccentrici Dadaro din Italia. Acest spectacol a adunat numeroase premii naționale si internaționale.Cele peste…

- Spectacol de teatru stradal „INCOMICA”, in cea de-a doua seara a Festivalului BABEL , in Piața Mihai Viteazul din Targoviște. Spectacolul a fost pus in scena de actorii de la compania Eccentrici Dadaro din Italia. Acest spectacol a adunat numeroase premii naționale si internaționale.Cele peste…

- Un festival de teatru stradal va avea loc in centrul Piteștiului și sunt invitate trei trupe din Belgia, Italia și Romania. ,,Pitești International Street Theatre Festival” se va desfașura in perioada 26 – 28 mai, in zona centrala a orașului – „La ceas”. Reprezentațiile artistice oferite de companiile…

- De Ziua Copilului, micii clujeni sunt așteptați in Parcul Central „Simion Barnuțiu” la o noua ediție a evenimentului „1 Iunie – Hai hui printre povești”. Vor avea parte de spectacole, jocuri de societate, concerte, ateliere și multe altele. „Hai-hui printre povești” celebreaza și in acest an, in 1 și…

- Cele mai mici voleibaliste tricolore, U17, au șanse reale de calificare la Campionatele Mondiale Naționala feminina de volei Under 17 a Romaniei și-a aflat adversarele din grupa turneului final, care va avea loc in perioada 11-22 iulie 2023. Conform tragerii la sorți efectuate vineri, de CEV, Romania…

- Un sondaj realizat de prestigioasa firma Gallup in 137 de țari din intreaga lume și publicat pe 25 aprilie 2023, a vrut sa afle cum s-a schimbat percepția fața de regimul lui Putin și cați oameni il contesta. Dezaprobarea conducerii Rusiei a atins un record de 57% la nivel mondial in 2022. Majoritațile…

- 65 de sportivi, baieți și fete, din 12 țari, au raspuns provocarii Central European Padel Tour (CEPT), competiție a profesioniștilor din Europa. Sportivi profesioniști din Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Spania, Tunisia și Ungaria vor evolua pe cele cinci…

- Romania a fost repartizata in urna a doua valorica la tragerea la sorti a grupelor din preliminariile Euro EHF EURO 2024, ceremonie care va avea loc pe 20 aprilie, la Zurich. Anuntul a fost facut de catre Federatia Europeana de Handbal, pe site-ul sau oficial. In grupele preliminare ale competitiei…