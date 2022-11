Recorduri ciudate. Omul cu cel mai mare nas din lume

Deși exista multe recorduri, unul mai ciudat ca altul, Guiness Book are categorii in aproape tot ce se poate imagina. Cu toate acestea, te-ai intrebat vreodata cui ii aparține recordul celui mai lung nas? Acest record i-a aparținut unui barbat care a fost un artist de circ englez și care a trait in Secolul 18. Thomas Wedders, cunoscut și sub numele de Thomas Wadhouse, a fost recunoscut postum de Cartea Recordurilor pentru ca are cel mai lung nas care masoara 19 centimetri. O pagina de Twitter numita Historic Vids a postat povestea incredibila a barbatului pe 12 noiembrie alaturi de o fotografie…