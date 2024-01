Recordul de vizitatori a fost bătut în 2023 la Muzeul de Mineralogie Muzeul Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare a batut in 2023 recordul de vizitatori, care a rezistat inca din 2016. Astfel, anul trecut, instituția de cultura a fost vizitata de 32.860 persoane. ”Proiectele desfașurate in anul 2023, primul an integral post-pandemic, demonstreaza indubitabil ca activitatea Muzeului de Mineralogie a reintrat pe fagașul normal, mai mult decat atat, cifrele, ce vor fi prezentate in continuare, fiind nu numai comparabile cu cele pre-pandemice, dar in cele mai multe cazuri superioare, constatare ce face din anul recent incheiat unul de top. Cel mai important… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

