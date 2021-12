Stiri pe aceeasi tema

- Celsius pentru zona Arctica, atins in orasul rusesc Verhoiansk pe 20 iunie 2020, considerat un nou "semnal de alarma privind schimbarile climatice", informeaza AFP. "Acest nou record arctic face parte dintre acele observatii raportate in arhive privind extremele meteorologice si climatice…

- O țara a inregistrat 22.5 grade Celsius in luna decembrie. Unde a fost aceasta temperatura? Localinicii au fost uluiți de valul de caldura și vremea buna resimțita recent. Iata mai multe detalii! 22.5 grade Celsius in luna decembrie: in ce țara s-a inregistrat aceasta temperatura? Nou record de caldura!…

- Dupa ce a starnit ingrijorari la nivel global prin temperaturile record din vara, o regiune din vestul Canadei a inregistrat la inceputul lunii decembrie un record de 22,5 grade Celsius, informeaza vineri AFP, potrivit Agerpres. Citește și: Ex-demnitarul Costoiu RUPE TACEREA la ICCJ - A indicat-o…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre +16 și +18 grade Celsius, iar pe timp de noapte intre +5 și +7 grade. Maine și vineri, vremea va fi calduroasa, iar de sambata brusc se racește.

- Frigul și ploile sunt pe cale sa paraseasca Romania pentru cateva zile, astfel razele soarelui vor fi din nou pe cer. In urma cu scurt timp, Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat ca vremea se incalzește simțitor. Mai mult decat atat, temperaturile cresc brusc, astfel perioada urmatoare se poate…

- Serviciul Hidrometeorologic anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații, pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre +18 și +19 grade Celsius, iar presiunea atmosferica va fi ridicata.

- Mai avem de indurat frig pentru cateva zile, dupa care revin temperaturi generoase. Meteorologii prognozeaza ca in acest weekend și saptamana viitoare, vom avea parte maxime de 28 de grade Celsius.

- In urmatoarele 24 de ore, meteorologii anunța ploi in nordul tarii. Astfel, la Briceni, Soroca si Balti vor fi 25 de grade, iar la Orhei cu unul mai mult. 28 de grade se vor inregistra la Tiraspol, Leova si Comrat. La Cahul maximele vor fi de 30 de grade Celsius.