- Ortodocșii, Patriarhul Daniel, Biserica Ortodoxa Romana, cu mitropoliții, arhiepiscopii, episcopii, preoții, calugarii și credincioșii ei, și Catedrala Mantuirii Neamului sunt, din nou, ținta unor atacuri josnice, sub chipul unor dezvaluiri de presa. Stilul rudimentar folosit intr-o apariție…

- Trei lucruri le transmite Patriarhul Daniel romanilor care traiesc departe de țara: sa ramana permanent in contact cu cei dragi, sa prețuiasca familia și sa educe creștinește generația tanara. Toate acestea fac parte din mesajul Patriarhului Daniel adresat cu prilejul Duminicii migrantilor romani –…

- Patriarhul Daniel le transmite romanilor care traiesc departe de țara, in mesajul sau, sa ramana permanent in contact cu cei dragi, sa prețuiasca familia și sa educe creștinește generația tanara, scrie basilica.ro .Redam in continuare Mesajul patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane, PF Parinte Daniel:Binecuvantare…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a fost decorat, joi, de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național "Steaua Romaniei" in grad de Colan intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni.Șeful statului i-a acordat distincția patriarhului Daniel in semn de "inalta apreciere pentru…

- Papa Francisc a transmis un mesaj Patriarhului Daniel, cu ocazia implinirii varstei de 70 de ani. Conducatorul Bisericii Romano-Catolice a amintit „cu multa afecțiune” de intalnirea din 2019, de la București, adaugand ca se roaga „ca Dumnezeu Cel Atotputernic sa aduca binecuvantarile Sale de sanatate…

- Klaus Iohannis i-a acordat cea mai inalta distincție a țarii, Ordinul Steaua Romaniei, in grad de Colan, Patriarhului Daniel, la implinirea varstei de 70 de ani. Patriarhul Daniel i-a mulțumit președintelui pentru decorație și a spus ca este o onoare nu doar pentru el, ci pentru Biserica Ortodoxa…

- Ceremonie de decorare a Patriarhului Daniel, la Palatul Cotroceni Patriarhul Daniel. Foto. basilica.ro. Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române împlineste joi 70 de ani si va fi decorat de presedintele Klaus Iohanis la Palatul Cotroceni. În cursul diminetii de joi, Patriarhul…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane se reuneste miercuri in sedinta de lucru, in contextul aniversarii implinirii varstei de 70 de ani de catre Patriarhul Daniel, noteaza Agerpres. Joi, la Altarul de vara al Catedralei Patriarhale va fi savarsita o slujba de Te Deum "ca multumire adusa lui…