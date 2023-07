Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit miercuri (26 iulie) pe o nava in largul coastei olandeze, cu aproape 3.000 de vehicule la bord, omorand o persoana și ranind alte cateva, a declarat paza de coasta, potrivit Reuters. Incendiul a inceput in noaptea de marți (25 iulie) pe vasul de ce transporta vehicule Fremantle…

- Reprezentantii Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) au fost solicitați vineri dimineața sa intervina in preluarea unei persoanei aflate in larg, intr-o ambarcațiune cu vasle.

- Autoritațile italiene au facut o captura record de 5,3 tone de cocaina care era transferata intre nave in largul coastei sudice a Siciliei, a anunțat vineri poliția, potrivit Reuters. Transportul are o valoare estimata la 850 de milioane de euro. Cinci persoane au fost arestate, au anunțat autoritațile…

- Ocean Viking, o nava ambulanta inchiriata de SOS Mediterranee, a salvat vineri in largul coastei Libiei 46 de persoane aflate in dificultate care incercau sa ajunga in Europa cu o barca din fibra de sticla, a anuntat pe Twitter ONG-ul umanitar bazat cu sediul la Marsilia, noteaza AFP, citat de Agerpres."Patru…

- Taiwanul a reperat doua nave de razboi rusesti in largul coastei sale de est marti si si-a trimis propriile avioane si nave pentru a asigura supravegherea acestora, a indicat Ministerul Apararii din insula, potrivit Reuters si AFP, noteaza Agerpres.Cele doua fregate au navigat in directia nordica…

- Un numar de 40 de persoane au disparut dupa ce o ambarcatiune cu migranti a naufragiat joi in largul insulei italiene Lampedusa, o noua tragedie petrecuta in largul coastelor Italiei, dupa cele din Grecia si Spania, transmite AFP, citat de Agerpres.Printre persoanele disparute se numara cel putin…

- Cel puțin 12 migranți africani sunt dați disparuți și trei au murit dupa ce trei barci s-au scufundat in largul coastei Tunisiei , informeaza Rador.Tragedia s-a intamplat in timp ce incercau sa traverseze Mediterana spre Italia, a declarat joi un oficial judiciar, pe fondul unei creșteri puternice…

- Beluga Hvaldimir, descoperita in urma cu patru ani purtand un harnasament ciudat care a provocat suspiciuni ca delfinul ar fi fost folosita de Marina rusa, se afla in prezent pe coasta de vest a Suediei, potrivit unui ONG care ii urmareste miscarile.