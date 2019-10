Record naţional pentru Mara!

Cu 229,3 km alergati pe parcursul a 24 de ore, Mara Guler s-a clasat pe locul 13 in ierarhia generala feminina, rezultat care a propulsat-o in Categoria A (cea mai inalta) a sportivilor de anduranta la nivel de mondial. Mai mult decat atat, Mara a pus umarul la o clasare onorabila a echipei Romaniei in ierarhia pe natiuni, locul 9. „As dori sa mulțumesc din suflet unor oameni care m-au insoțit in cel mai lung ultramaraton al vieții mele: prietenii mei dragi Iulia, Denisa, Vasile, care ne-am antrenat și ne vom antrena mereu pe malul Mureșului, dar si clubului CS Universitatea Arad,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

