Sportivii legitimați la CS Unirea Alba Iulia au obținut nu mai puțin de 50 de medalii la Campionatul Național de Powerlifting, desfașurat la Baile Herculane, in perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2021. Majoritatea au reușit sa obțina medalii la toate cele 3 stiluri diferite – genuflexiuni, impins din culcat, indreptari, dar și la total, la ambele variante de concurs: clasic și echipat. O parte dintre sportivii nostri au putut concura, datorita varstei, atat la competiția de juniori, cat și la seniori. Astfel, in urma unor evolutii exceptionale, am reusit sa obtinem la acest campionat un numar…