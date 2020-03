RECORD de răspândire a coronavirusului. Un indian a trimis în carantină 40.000 de oameni Persoana de 70 de ani care a și murit, intre timp, de coronavirus, a fost descoperita ca fiind infectata doar dupa ce a decedat. Barbatul, un predicator, ignorase precauțiile și refuzase sa intra in autoizolare dupa ce s-a intors dintr-o calatorie in Italia și Germania, au declarat oficialii indieni pentru BBC, citat de Digi24. India are, in prezent, 640 de cazuri confirmate de coronavirus, dintre care 30 se afla in Punjab. Experții spun, insa, ca numarul real al cazurilor de infectare cu coronavirus este, probabil, mult mai mare decat se estimeaza. India are una dintre cele mai mici… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

