- Romanii isi adjudeca lejer primul loc in clasamentul celor mai energici „matinali" europeni, locul doi fiind ocupat, la o distanta considerabila, de francezi, (29%). In schimb, mai bine de jumatate dintre germani nu-si doresc altceva decat sa se intoarca in pat si sa poata adormi la loc, dimineata.…

- Ion Iliescu, cea mai ilustra figura revolutionara emanata de evenimentele din decembrie 1989, va fi trimis in judecata. Acuzatia este grava: crima impotriva umanitatii. Cam de acelasi lucru au fost acuzati si Nicolae si Elena Ceausescu. Istoria se razbuna. Revolutiile lovesc napraznic. Mai mult, se…

- Un discurs-fluviu, intins pe 28 de pagini, a prezentat Liviu Dragnea auditoroiului de la Congresul PSD: ideile principale ale programului politic al partidului aflat la guvernare. Iata cateva dintre aceste linii directoare: Suveranitatea Romaniei e mai pretioasa decat lupta interna pentru putere si…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania, simultan, la persoane suspectate ca aduceau migranti din Orientul Mijlociu si ii calauzeau pana in Germania. Reteaua actiona pe ruta Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria – Austria – Germania, traseu pe care, in 2017, au fost transportate mai…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunța ca sunt disponibile peste 1.200 de locuri de munca pentru Români în zona UE.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.236 locuri de munca vacante, dupa…