La Școala Populara de Arte și Meserii din Zalau s-au inscris 188 de tineri salajeni. Aceștia vor urma cursurile Școlii pe parcursul noului an școlar. Printre cele mai cautate discipline in oferta educaționala, amintim: pian (27 de inscriși), vioara (24), dans popular interpreți, secția romana (23), chitara (18), orga (15), canto muzica populara (13), percuție (11), canto muzica ușoara (10), inițiere folclor (9), instrumente de suflat (8). Afișarea rezultatelor, in urma testarii aptitudinilor celor inscriși, se va face la avizierul de la sediul instituției, in data de 11 septembrie, dupa…