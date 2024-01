Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de 29 de ani din Maramureș a fost prins, sambata, cand conducea cu o viteza de deplasare de 230 km/kh, fiind depașita viteza legala de deplasare cu 130 km/h pe un tronson unde limita de viteza este de 100 km/h, anunța IPJ Timiș.Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva-Nadlac au…

- Un șofer din Maramures, 29 de ani, a fost depistat in timp ce conducea masina pe autostrada A1 Deva-Nadlac,in judetul Arad, cu 230 km pe ora. Politistii i-au aplicat o amenda de 3.300 de lei si i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 120 de zile, relateaza agenția News.ro.Șoferul a fost „fulgerat”…

- Un șofer care a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea cu 154 de km/h este suspectat ca a consumat droguri. Incidentul a avut loc miercuri in județul Timiș.Potrivit Poliției, miercuri, in jurul orei 17:45, polițiștii Serviciului Rutier au depistat pe DN 6, un șofer care conducea un…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 495, pe sensul de mers catre Deva, in zona localitații Remetea Mare, județul Timiș, s-a produs un accident rutier intre doua autovehicule, soldat cu ranirea unei persoane, ce este…

- Un barbat de 36 de ani din județul Iași a fost prins pe Autostrada A1, București-Pitești, pe sensul de deplasare spre Pitești, in timp ce conducea cu viteza de 214 km/h, cu 94 de km/h peste limita legala. El a fost amendat cu 2.900 de lei, iar permisul i-a fost reținut.„In ziua 18 decembrie a.c.,…

- Autostrada A1 București-Pitești a fost martora unui incident șocant recent, cand un utilaj agricol a fost fotografiat și filmat in mijlocul traficului rutier. Aceasta situație neobișnuita ridica intrebari serioase cu privire la modul in care a ajuns utilajul agricol in aceasta situație și, mai important,…

- Se circula in coloana pe Autostrada A1, catre Valcea și Sibiu. Prin intermediul unei postari pe Facebook, un șofer ii sfatuiește pe cei care vor sa plece la drum sa se inarmeze cu rabdare și asta pentru ca viteza medie pe A1 este de 80 de km/h. Mai mult, lucrarile desfașurate la ieșirea de pe A1 Pitesti…

- Un șofer din Timiș a provocat, duminica, panica pe A1 Deva-Nadlac. Barbatul conducea haotic, motiv pentru care mai mulți șoferi au sunat la 112. Imediat, polițiștii au pornit in cautarea lui și l-au tras pe dreapta. In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 1,06 mg/l…