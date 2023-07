Record de încasări, cu „Barbie”, pentru regizoarea Greta Gerwig. Cifrele impresionante obținute de noul film „Barbie”, proaspata poveste a Gretei Gerwig, face istorie la box-office. Producția tocmai a devenit filmul semnat de o regizoare care a obținut cele mai mari incasari din toate timpurile in weekendul de premiera. Filmul „Barbie” a obținut incasari colosale: 162 de milioane de dolari in weekendul de premiera (filmul s-a lansat vineri, pe 21 iulie, inclusiv in Romania – n.r.), marcand cel mai rentabil debut inregistrat vreodata de un film regizat de o femeie.Conform variety.com, recordurile anterioare in materie au fost deținute de „Captain Marvel”, co-regizat de Anna Boden și Ryan Fleck, film care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

