Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a inregistrat vineri un nou record si a depasit pragul de 7.000 de contagieri zilnice cu noul coronavirus, cu cateva ore sa intre in vigoare o inasprire a masurilor de izolare impuse deja in urma cu o saptamana, relateaza EFE, potriivt Agerpres. In ultimele zile si in pofida decretarii izolarii,…

- Israelul a inchis joi scolile, cu o zi inainte de a intra in carantina nationala din cauza pandemiei de coronavirus, deoarece infectiile zilnice au depasit 4.500, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Prima carantina a fost impusa la sfarsitul lunii martie si a fost ridicata in mai, cand numarul…

- Israelul a anunțat un nou record zilnic de infectari de la declanșarea epidemiei de coronavirus. Astfel, luni s-au inregistrat 2.180 de noi cazuri, in condițiile in care noul an școlar, cu prezența fizica a elevilor in clase, a inceput marți, relateaza Agerpres.In luna august,decesele provocate de COVID-19…

- La nivelul judetului Iasi nu a fost inregistrat, la filtrul epidemiologic, niciun candidat cu temperatura de peste 37.3 ̊C. In ceea ce priveste situatia la nivel national, au participat 22.187 de candidati la cea de-a doua proba scrisa a bacalaureatului din sesiunea de toamna dintr-un total de 28.247…

- Prefectura si Directia de Sanatate Publica Iasi fac apel catre cetateni sa trateze cu maxima seriozitate pericolul determinat de infectarea cu noul coronavirus, sa semnaleze catre autoritati cazurile in care sunt incalcate normele sanitare si sa indemne celelalte persoane sa respecte toate masurile…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 808 sanctiuni contraventionale, in valoare de 111.875 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare…

- Armata azera a fost desfasurata vineri pentru a ajuta politia sa asigure respectarea masurilor de izolare in capitala Baku si in principalele orase ale tarii, in conditiile in care epidemia de coronavirus se agraveaza, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Unitati ale armatei iau parte la patrule ce…

- Coreea de Sud a raportat vineri 63 de noi cazuri de COVID-19, un record inregistrat in ultimele doua saptamani, ca urmare a unor focare detectate in afara capitalei Seul, care in luna precedenta concentrase cel mai mare numar de infectari, fapt ce dovedeste ca tara se confrunta cu un al doilea val…