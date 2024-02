Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unuia dintre interlocutorii ziarului The National, statul evreu iși propune sa impinga formațiunile armate Hezbollah la 10-15 km de granițele sale de nord și sa le priveze de capacitatea de a lovi zonele populate israeliene.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din IsraelUPDATE 2 februarie, ora 02.00: Explozie puternica in Marea Roșie - Este suspectat un nou atac al rebelilor houthiO explozie puternica s-a produs joi in Marea Roșie. Navele din zona au fost…

- Fortele israeliene au anunțat miercuri ca isi continua atacurile impotriva Hamas in orasul Khan Younis din sudul Gazei si in tabara de refugiati al-Maghazi din centru, iar peste 150 de tinte ale Hamas au fost atacate in ultima zi. In Khan Younis, armata a declarat ca a ucis „zeci de agenți teroriști”,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, aflat in vizita in Israel, a cerut luni Hezbollah "sa nu provoace un conflict mai extins", pe fondul unor lupte transfrontaliere aproape zilnice intre armata israeliana si miscarea libaneza, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Cerem Hezbollah sa se asigure…

- Israelul se confrunta cu presiuni internaționale tot mai mari, inclusiv din partea Statelor Unite, pentru a evita pierderile de vieți omenești in randul civililor palestinieni. Armata a desemnat anumite zone sigure, insa civilii se plang de faptul ca nu se pot stramuta rapid.

- Israelul a bombardat sambata sudul Libanului in a doua zi de violente dupa esecul prelungirii armistitiului cu Hamas, Hezbollah anuntand ca unul dintre luptatorii a fost ucis, transmite Reuters, conform Agerpres.Un purtator de cuvant al UNIFIL, Forta interimara a ONU in Liban, a declarat pentru Reuters…

