Un nou record de caldura a fost inregistrat pe varful Hoher Sonnblick, unul dintre cei mai inalți munți din Austria, la o altitudine de 3.106 metri. Este vorba de temperatura atmosferica de 15,7 grade Celsius, ceea ce inseamna cu aproximativ 10 grade in plus fața de valorile obișnuite din aceasta perioada a anului. ”Intr-un iulie mediu, temperatura maxima la Sonnblick a fost de 6 grade in perioada 1991-2020 si de 4,2 grade in perioada 1961-1990”, a explicat meteorologul Gerhard Hohenwarter. In cei 137 de ani de la inceperea masuratorilor la Sonnblick Observatory in 1886, aceasta este doar a cincea…