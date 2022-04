Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anunțat ca va fi pregatita de un antrenor celebru. Este vorba despre Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Serenei Williams. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare. „Incantat de un nou capitol. Hai la treaba Patrick Mouratoglou”, scrie pe pagina de Facebook a tenismenei, conform…

- Presedintele american Joe Biden va dezvalui noi sanctiuni pentru politicienii si oligarhii rusi la summitul de joi al liderilor NATO de la Bruxelles, potrivit consilierului american pentru probleme de securitate nationala, Jake Sullivan. Oficialul american a mai precizat ca Biden va discuta cu liderii…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Mathias Cormann, a apreciat luni drept legitima majorarea, provizorie, a taxelor pentru companiile energetice pentru a finanta masurile de sprijinire a consumatorilor, loviti din plin de cresterea preturilor, care s-a…

- Naționala de rugby va juca duminica, in Spania, meciul care i-ar putea apropia decisiv de calificarea la competiția care va avea loc in 2023, in Franța. Naționala de rugby a Romaniei are un nou meci cat o finala in lupta de calificare la Cupa Mondiala din 2023. Programata duminica, de la ora 13.45,…

- Trei persoane au fost salvate de catre Paza de Coasta, care continua sa caute supravietuitori in largul Insulei Terranova, situata la coasta de est a Canadei, unde a avut loc naufragiul, informeaza agenția France Presse, preluata de News.ro . Nava de pescuit Villa de Pitanxo, Pontevedra, provincia spaniola…

- Ministerul Incluziunii din Spania spune ca sunt 1,1 milioane de romani, Institutul de Statistica numara doar jumatate de milion de romani. Cum se explica diferența? „Spania pierde 277.560 de romani in zece ani, diaspora fuge din țara. «A devenit foarte scump sa traiești aici, nu mai merita»”, titreaza…

- Mai multe țari europene, in frunte cu Spania, iau in considerare o schimbare fundamentala privind modalitatea in care lupta cu pandemia, odata cu raspandirea rapida a Omicron, care, deși mai contagioasa, nu este la fel de grava ca variantele anterioare, relateaza The Associated Press. Nu este un consens…

- Instanta suprema a Uniunii Europene a respins joi o plangere depusa de orasele Bruxelles, Madrid si Paris impotriva Comisiei Europene, in care o acuza ca stabileste limite prea ridicate ale emisiilor in cazul oxidului de azot, transmite Reuters, potrivit news.ro. Curtea de Justitie a Uniunii…