- Salvamont Poiana Brasov s-a confruntat cu cel mai mare numar de accidente inregistrat intr-o singura zi, din ultimii ani. Serviciul a fost solicitat sa intervina in 23 de cazuri, in care au fost implicate 24 de persoane care s-au accidentat sau au ramas b

- Salvamont Romania anunta, marti, ca sezonul de iarna a debutat ”in forta”, cu un numar ingrijorator de mare de accidente si a oferit cateva recomandari pentru turisti. ”In ultimele sezoane de iarna inregistram un numar extrem de mare de evenimente pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna si…

- Politistii au descins, marți, la 24 de adrese din judetul Bihor, la persoane suspectate ca inscenau accidente rutiere pentru a insela societatile de asigurari. 30 de persoane urmeaza sa fie duse la audieri. Potrivit Poliției Romane, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din…

- Doua persoane au fost ranite duminica pe DN 2, in zona localitatii Bogdan Voda, in urma coliziunii dintre un microbuz, un autotren si un autoturism, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau a precizat ca victimele se aflau in microbuz. „In accident…