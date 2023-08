Record ABSOLUT în a doua zi de UNTOLD! IMAGINE DRAGONS a făcut istorie – FOTO “SUNTEM PENTRU PRIMA DATA IN ROMANIA, SUNTEȚI UN PUBLIC INCREDIBIL! IN ACEASTA SEARA AM PRIMIT DOAR DRAGOSTE DIN PARTEA VOASTRA. VA MULȚUMIM PENTRU CALATORIE” – DAN REYNOLDS (IMAGINE DRAGONS) A doua zi a calatoriei in lumea magica a universului UNTOLD a fost o experiența absolut extraordinara pentru cei peste 115.000 de fani entuziaști ai festivalului, veniți din peste 100 de țari din intreaga lume. Intr-un spectacol fascinant, mainstage-ul UNTOLD s-a metamorfozat intr-un taram uriaș al bucuriei și al emoțiilor intense, pe care toți cei prezenți le-au trait alaturi de cei mai mari artiști ai lumii.… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ldquo;Suntem pentru prima data in Romania, sunteti un public incredibil In aceasta seara am primit doar dragoste din partea voastra. Va multumim pentru calatorie" ndash; Dan Reynolds imagine Dragons A doua zi a calatoriei in lumea magica a universului UNTOLD a fost o experienta absolut extraordinara…

- Record absolut la UNTOLD: Peste 115.000 de fani au fost prezenți in ziua in care Imagine Dragons a facut istorie in Romania A doua zi a calatoriei in lumea magica a universului UNTOLD a fost o experiența absolut extraordinara pentru cei peste 115.000 de fani entuziaști ai festivalului, veniți din peste…

- Untold a stabilit un record de audiența vineri, 4 august 2023, fiind 115.000 de fani in incininta festivalului. Pentru prima data in istoria celor 8 ediții, un concert de la scena principala a captivat toata atenția publicului, fiind puțini care au optat sa vada alți artiști, intre orele 22.00 - 24.00.…

- Temperatura inregistrata la suprafata oceanelor “a atins 20,96 grade Celsius pe 30 iulie 2023”, potrivit bazei de date ERA5, in contextul in care “precedentul record era de 20,95 grade Celsius si fusese stabilit in martie 2016”, a declarat un purtator de cuvant. Aceste date se refera la oceanele situate…

- Peste 95.000 de fani veniți din toata lumea, cei mai cunoscuți artiști, DJ de top, personaje fantastice deprinse dintr-o lume magica, acrobați internaționali, animatori, dansatori au celebrat impreuna prima zi a festivalului Untold.

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…