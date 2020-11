Record absolut de contaminări cu COVID-19 în Italia: 34.505 cazuri noi şi 445 decese Creșterea fața de miercuri este de 4,45%: miercuri erau 30.550 cazuri noi, iar joi sunt 34.505. Numarul total al persoanelor infectate, de la inceputul epidemiei, este de cel puțin 824.879. Tot de la inceputul epidemiei, au murit 40.192 de oameni, din care 445 in ultimele 24 de ore. Au fost externați 4.961 bolnavi, in creștere cu 1,6% fața de miercuri, cand au ieșit din spital 5.103 de persoane. Cazurile noi reprezinta un record absolut, dupa ce cifra a depașit-o pe cea din 31 octombrie (cand erau 31.758 cazuri). Ultimul decret al autoritaților italiene intra in vigoare… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

