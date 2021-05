Record absolut! Cocoș, la denunțul nr. 100! Reprizele de libertate ale fostului miliardar al regimului portocaliu continua sa atarne de ”firele de ața” pe care acesta este nevoit sa le furnizeze DNA, pentru ca procurorii anticorupție sa urzeasca noi și noi dosare. Și chiar daca a trecut destula vreme de cand pana și Structura Centrala a Direcției Naționale Anticorupție a ajuns sa […] The post Record absolut! Cocoș, la denunțul nr. 100! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

