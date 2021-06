O companie din China a reușit sa ridice un bloc de 10 etaje in 28 de ore și 45 de minute, folosind unitați modulare imbinate care formeaza o structura denumita ”Cladire Vie”. Blocul de 10 etaje a fost ridicat in orașul Changsha de catre compania Broad Group, cu ajutorul a trei macarale și o forța de munca impresionanta, scrie Global Construction Review . La final, blocul era finisat complet, cu instalațiile electrice și sistemul de țevi instalate, totul in mai puțin de 29 de ore. Mai exact, 28 de ore și 45 de minute. Firma este specializata in unitați structurale prefabricate, iar sistemul Living…