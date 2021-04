Reconstrucţia catedralei Notre-Dame din Paris ar putea începe în 2022 Lucrarile de reconstructie la catedrala Notre-Dame din Paris, dupa incendiul devastator de acum doi ani, ar putea sa înceapa în iarna urmatoare. Originea dezastrului ramâne o enigma, potrivit AFP, potrivit News.ro.

La 15 aprilie 2019, pe când se afla în restaurare, celebra catedrala gotica, veche de 850 de ani si un adevarat simbol al Frantei, si-a pierdut turla, acoperisul si orologiul, precum si o parte din bolta sa, distrusa de flacari, sub privirile a mii de trecatori.

În noaptea incendiului, emotia a cuprins întreaga lume, socata de spectacolul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

