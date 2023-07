Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a participat la summitul NATO . Daca securitatea Romaniei ar fi amenintata, Alianța are un raspuns, a spus președintele. Acesta a anuntat, la finalul reuniunii de la Vilnius, ca Romania si-a indeplinit obiectivele stabilite la Summitul NATO.„Romania si-a indeplinit si de aceasta data…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, se declara optimist in privința incheierii unui acord politic intre Turcia și Suedia, inainte de summitul Alianței, care va avea loc la Vilnius pe 11 și 12 iulie. Oficialul NATO a precizat ca luni va participa la o intrevedere alaturi de premierul Suediei,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii se reunește joi, la Palatul Cotroceni, pentru a dezbate obiectivele Romaniei la Summitul NATO de la Vilnius, din 11 și 12 iulie, in contextul in care țara noastra este interesata in mod deosebit de consolidarea suplimentara a flancului estic al Alianței, printr-o…

- Pe 9 iulie, președintele SUA, Joe Biden, incepe un maraton diplomatic in Regatul Unit al Marii Britanii, Lituania și Finlanda, state cheie pentru sprijinul Ucrainei in fața invaziei ruse. Turul va dura pana pe 13 iulie, informeaza Casa Alba.

- Parlamentul ungar nu a inclus ratificarea aderarii Suediei la NATO pe agenda sesiunii sale ramase pana la vacanta de vara, astfel ca aceasta ratificare nu va putea fi votata inainte de luna septembrie, exceptand cazul convocarii unei sesiuni extraordinare, relateaza joi agentiile

- Administrația SUA spera ca procesul de aderare a Suediei la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) va fi finalizat pina la summitul Alianței de la Vilnius. Acest lucru l-a confirmat inca o data Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, vorbind la Washington la o conferința de presa comuna…

- Liderii NATO care fac parte din Formatul București 9 se intalnesc azi la Bratislava. Ei vor sa stabileasca o pozitie comuna pe care sa o sustina, luna viitoare, la summitul Aliantei, de la Vilnius.

- Mircea Geoana a declarat, dupa reuniunea informala a NATO la nivel de miniștri de externe, ca spera sa fie gasit un consens pana la Summitul de la Vilnius in ceea ce privește reconfirmarea angajamentului NATO ca Ucraina sa devina, la momentul potrivit, membru al Alianței.