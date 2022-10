Sorin Constantinescu, fost consilier in Guvernul Romaniei pentru domeniul jocurilor de noroc, a anuntat ca ofera o recompensa de 10.000 de euro pentru o fotografie care sa demonstreze ca Elon Musk se afla in Romania. De altfel, oficiali din Ministerul Afacerilor Interne au confirmat ca miliardarul nu a sosit in Romania. Acest lucru inseamna ca […] The post Recompensa de 10.000 de euro cash pentru o fotografie cu Elon Musk in Romania. Ce milionar roman ofera banii first appeared on Ziarul National .