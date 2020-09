Recomandările Brigăzii Rutiere la începerea anului școlar: Sfaturi pentru șoferi, părinți și pietoni Brigada Rutiera ofera mai multe recomandari pentru șoferi, in contextul inceperii noului an școlar. Oamenii legii susțin ca valorile de trafic ar putea crește. „Odata cu inceperea noului an scolar, se vor inregistra valori ridicate de trafic pe principalele artere de circulatie si pe sectoarele de drum care fac legatura cu municipiul Bucuresti. In acest context, politistii Brigazii Rutiere vor actiona cu efective sporite in zonele in care pot aparea blocaje, precum si in zonele adiacente unitatilor de invatamant. Totodata, vor fi constituite dispozitive flexibile de politie rutiera care vor actiona… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

