Recomandarea oncologului Dragoș Median pentru a preveni cancerul ovarian Pentru a reduce riscul de cancer ovarian, ”trebuie facute consulturi ginecologice chiar și in absența semnelor”, recomanda medicul oncolog Dragoș Median. Recomandarea medicului Median este esențiala in condițiile in care cancerul ovarian provoaca cele mai multe decese și, dintre cancerele ginecologice, este asociat cu cele mai mici șanse de supraviețuire. „Cancerul ovarian este o boala pentru care nu avem la dispoziție screening. Nu exista niște teste pe care sa le facem intregii populații pentru a descoperi boala in faze incipiente. Daca va uitați pe statistici, inclusiv in țarile cu sisteme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

