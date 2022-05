Fermierii ucraineni se asteapta anul acesta la o recolta cu 35- mai mica fata de 2021, din cauza faptului ca suprafata de insamantare cu diverse culturi de primavara a fost de doar 70-. "In lume nu exista volume gratuite de alimente. Daca Ucraina nu a exportat nimic catre pietele noastre traditionale, inseamna ca alimentele nu vor aparea fizic in acele teritorii si preturile cerealelor pur si simplu vor creste rapid in zonele respective" - a explicat expertul. Ucraina ar putea pierde zeci de milioane de tone de cereale din cauza blocarii de catre Rusia a porturilor sale de la Marea Neagra, ceea…