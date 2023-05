Directorul de departament in Administrația Domeniului Statului (ADS) Ionel Marius Nuța a fost denunțat la Direcția Naționala Anticorupție de un fost deputat PNL nemulțumit ca a dat mita, dar nu a primit concesiunea unui teren de 650 de hectare. Informația reiese din acordul de vinovație pe care Nuța l-a semnat la Direcția Naționala Anticorupție, document consultat și de G4media. Directorul in cadrul ADS, instituție in subordinea Ministerului Agriculturii, iși calcula șpaga in funcție de subvențiile europene incasate pe terenul pe care il scotea la concesiune. Fostul deputat liberal, Marin Anton,…