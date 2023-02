Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri libanez Mohammad Ibrahim Bazzi, care a fost desemnat drept „terorist”de catre Departamentul Trezoreriei SUA, a fost arestat in Romania la 24 februarie, fiind acuzat de evaziune de sancțiuni și spalare de bani. Bazzi este acuzat ca s-a folosit de vasta sa rețea de afaceri pentru a…

- Tupeu fara limita. In Capitala cu strazi arhi-pline de masini, prima banda a marilor artere este ocupata zi si de noapte de vehicule parcate ilegal. Miile de amenzi date de politisti nu rezolva problema. Cinci soferi se bat pe un singur loc de parcare si cred ca aceasta criza le da dreptul sa lase automobilele…

- Barbatul retinut dupa ce, conducand fara permis si sub influenta alcoolului, nu a oprit la semnalele politistilor din Bucuresti si a provocat un accident a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat care, in noaptea de vineri spre sambata, nu a oprit la semnalele politistilor din Bucuresti, fiind urmarit, a provocat un accident si a fugit. El a fost prins și reținut, informeaza News.ro. Conform unor ȘtirileProTV, șoferul ar fi Robert Nica, fostul lider al Clanului Sportivilor. ”La data…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova cu respins apelul formulat de un barbat de 35 de ani, condamnat la patru ani si cinci luni de inchisoare pentru trafic de droguri si conducere sub influenta substantelor psihoactive. Potrivit anchetatorilor, in masina barbatului, care conducea sub influența drogurilor,…

- Soferul strain, care a accidentat o femeie insarcinata in Bucuresti și a fugit, a fost arestat preventiv.Barbatul a fost prins la Cluj, unde se pregatea sa fuga din țara. Judecatorii au fost deciși și au dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile.Cetațeanul strain a fost prins vineri dimineata in Cluj-Napoca,…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 02:30, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara au identificat o persoana care figura ca fiind urmarita național pentru talharie. „Un grup de patru barbați a furat startul distracției de Revelion, astfel ca petreceau pe strada, ascultand muzica la nivel…

- Marius Lazar, liderul clubului de motocicliști Hell's Angels Romania, urmeaza sa fie extradat in Statele Unite, pe numele lui existand un mandat international de urmarire. Potrivit anchetatorilor, barbatul negocia o tranzacție de 400 kg de cocaina destina