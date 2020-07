Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania ramane puternic angajata "in sprijinul unei relatii transatlantice puternice si solidare" si a punctat ca SUA vor avea mereu in Romania "un aliat strategic si un prieten ferm". "Romania ramane puternic angajata…

- Romania ramane puternic angajata "in sprijinul unei relatii transatlantice puternice si solidare", a declarat, joi, președintele Klaus Iohannis la receptia oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti cu ocazia celei de a 244-a aniversari a Zilei Independentei.

- Klaus Iohannis a declarat, joi seara, la sediul Ambasadei SUA, la recepția oferita de cu ocazia celei de-a 244-a aniversari a Zilei Independenței, ca pandemia de coronavirus a pus la incercare amebele societați, cea romana și cea americana, dar a aratat cat de importante sunt alianțele și parteneriatele.Iohannis…

- Au fost inregistrate 307 voturi ”pentru” și un singur vot impotriva in cazul proiectului privind impozitarea pensiilor speciale. Proiectul de lege a fost initiat in 2019 de senatorul PSD Eugen Teodorovici. Actul normativ urmeaza sa fie transmis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.…

- Romania si SUA au stiut sa dea masura soliditatii si solidaritatii in relatia bilaterala, acordandu-si reciproc ajutor in contextul in care provocarilor de securitate li s-a adaugat pandemia de COVID-19, afirma presedintele Klaus Iohannis in mesajul transmis la aniversarea a 140 de ani de reatii diplomatice…

- Ceremonia desfașurata in memoria victimelor exploziei din data de 24 mai 2004s-a desfașurat anul acesta in condiții speciale, datorate pandemiei. Deși anii scurși de la cea mai mare catastrofa rutiera din Romania – produsa pe 24 mai 2004, la Mihailești – a estompat din memoria colectiva ecourile tragediei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca starea de urgența nu se va mai prelungi, dar ca Romania va intra in stare de alerta. Astfel, odata cu ziua de 15 mai 2020, vor aparea cateva masuri de relaxare, o veste foarte buna pentru sportivi. ”Cu ziua de 15 mai 2020, sportivii profesioniști vor…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, transmite vineri, intr-un mesaj pe Facebook, mulțumiri speciale poporului roman și președintelui Klaus Iohannis pentru ajutorul umanitar acordat de Romania. Dodon precizeaza ca cel mai important ajutor primit de Republica Moldova in aceasta perioada sunt…