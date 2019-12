Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron și Donald Trump s-au contrat intr-o conferința de presa tensionata la Londra, marți, in prima zi a summitului NATO, pe subiecte diverse, de la ISIS la Turcia și la felul in care funcționeaza Alianța in general.A fost o ciocnire a viziunilor diferite despre lume, dar și una a orgoliilor,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat marti Turcia de faptul ca lucreaza ”uneori cu intermediari ai Statului Islamic (SI)” si de faptul ca lupta impotriva kurzilor, aliati in Siria ai coalitiei internationale conduse de catre Statele Unite, intr-o conferinta de presa comuna cu Donald Trump,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca, in discutia avuta in ajun cu omologul sau american Donald Trump la Casa Alba, a exclus renuntarea la achizitia sistemului de aparare antiaeriana rusesc S-400, transmite dpa, potrivit Agerpres.'Este exclus sa abandonam S-400 si sa ne…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca relatia sa cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este "buna" si ca acordul de incetare a focului din nordul Siriei intre Ankara si fortele conduse de kurzi rezista, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Inaintea unei intrevederi la Casa Alba cu Erdogan,…

- Președintele turc a promis sa elimine toți luptatorii kurzi care nu se vor retrage din zonele de frontiera ale Turciei în intervalul acordat de 120 de ore. "Imediat ce expira cele 120 de ore, vom relua actiunea de unde am ramas și vom continua sa zdrobim capetele teroriștilor". Aceste…

- "Putin conteaza ce spun unii, nu vom opri aceasta operatiune" care vizeaza Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nord-estul Siriei, a declarat Erdogan in timpul unui discurs la Istanbul. "Primim acum amenintari din dreapta si din stanga, ni se spune 'Opriti' (...). Nu ne vom intoarce inapoi",…

- Presedintele Erdogan a atras atentia asupra manierei in care comunitatea internationala se raporteaza la demersul Turciei, pe care il catalogheaza ca fiind o forma de „ocupatie” militara, dupa ce liderii mai multor state au condamnat hotararea autoritatilor de la Ankara de a ataca statul…

- Acest proiect de sanctiuni ar urma sa ceara executivului condus de presedintele Donald Trump inghetarea bunurilor de pe teritoriului SUA ale celor mai inalti lideri turci, inclusiv ale premierului Recep Tayyip Erdogan si ale detinatorilor portofoliilor afacerilor externe, apararii, finantelor, comertului…