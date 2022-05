Recensământ 2022: Când și cum puteți cere de la angajator ziua liberă plătită Angajatorii sunt obligați sa le acorde salariaților o zi libera, platita, daca completeaza formularul online in prima etapa a recensamantului populației. Termenul inițial pentru incheierea acestei etape a fost prelungit, iar 27 mai este acum ultima zi pentru autorecenzare. Actul normativ care conține regulile recensamantului prevede un interval fix in care poate fi cerut liberul platit: in maximum 12 luni de la data autorecenzarii. Dovada autorecenzarii online se va realiza prin prezentarea codului de confirmare a incheierii cu succes a autorecenzarii. Codul va fi generat automat de aplicatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii sunt obligați sa le acorde salariaților o zi libera, platita, daca completeaza formularul online in prima etapa a recensamantului populației. Termenul inițial pentru incheierea acestei etape a fost prelungit, iar 27 mai este acum ultima zi pentru autorecenzare.In maximum 12 luni de la data…

- Aproximativ 8,5 milioane de persoane dintre cele 19 milioane rezidente in Romania s-au autorecenzat pana joi, 12 mai, a declarat presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei. El a precizat ca recensamantul online 2022 s-a prelungit cu doua saptamani, pana pe data de 27 mai,…

- Perioada pentru autorecenzare va fi prelungita, a anunțat președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei. Termenul inițial pentru incheierea acestei etape era duminca, 15 mai. „Am avut peste 450.000 de chestionare finalizate in fiecare zi, in condițiile in care media in perioada trecuta…

- Perioada pentru autorecenzare la recensamantul de anul acesta va fi prelungita, dupa cum a anunțat președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei. Termenul inițial pentru incheierea acestei etape era stabilit pentru duminica, 15 mai, informeaza Antena3 . Președintele Institutului Național…

- Link-ul de acces este valid incepand cu ora 12.00, in noaptea 13-14 martie. Romania se afla la al treisprezecelea recensamant din istorie si al patrulea dupa Revolutia din 1989. Toate persoanele care se autorecenzeaza trebuie sa completeze chestionarul in functie de situatia avuta la momentul de referinta…

- Autorecenzarea populatiei, prima etapa de colectare a datelor de la populatie pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor (RPL 2021), incepe luni, 14 martie, urmand sa dureze pana pe 15 mai 2022, a declarat vineri presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei. Acesta spune…

- Autorecenzarea populatiei, prima etapa de colectare a datelor de la populatie pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor (RPL 2021), incepe luni, 14 martie, urmand sa dureze pana pe 15 mai 2022, a declarat vineri presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei. Acesta spune…

- Link-ul de acces va fi valid incepand cu ora 12.00, in noaptea 13-14 martie. Romania se afla la al treisprezecelea recensamant din istorie si al patrulea dupa Revolutia din 1989. Toate persoanele care se autorecenzeaza trebuie sa completeze chestionarul in functie de situatia avuta la momentul de referinta…