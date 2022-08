Recensământ 2021: În nouă județe din țară, procentul de recenzare a depășit 100% Publicarea rezultatelor preliminare ale Recensamantului populației a ridicat unele semne de intrebare, in condițiile in care in anumite județe procentul persoanelor recenzate este mai mare de 100%. In timp ce in marile orașe procentele persoanelor recenzate sunt relativ mici, in noua județe din țara – Bistrița Nasaud, Botoșani, Calarași, Gorj, Neamț, Olt, Salaj, Teleorman și Vrancea – a fost recenzata mai mult de 100% din populație. Nu puțini sunt cei care se intreaba cum este posibil un astfel de rezultat. Aceeași intrebare și-au pus-o și jurnaliștii din Giurgiu, care au primit un raspuns prompt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 18.150.000 de persoane s-au inregistrat in urma recensamantului Foto arhiva 18.150.000 de persoane s-au înregistrat pâna duminica, în ultima zi a recensamântului populatiei si locuintelor - a anuntat Institutul National de Statistica. Este…

- „Pe 31 iulie 2022, a fost finalizata ultima etapa de colectare a datelor de recensamant atat prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022, cat si prin colectarea datelor de la punctele de recenzare…

- 18,15 milioane de persoane, s-au recenzat, pana duminica 31 iulie, a transmis, luni, Institutul National de Statistica. Județele fruntașe sunt Vrancea și Bistrița-Nasaud. RPL2021, primul recensamant din Romania organizat integral in format digital, a fost al treisprezecelea recensamant din istorie…

- ”Pe 31 iulie 2022, a fost finalizata ultima etapa de colectare a datelor de recensamant atat prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022, cat si prin colectarea datelor de la punctele de recenzare fixa.…

- Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), miercuri, in intervalul orar 12:00-20:00, se vor institui restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drum national din judetele: Teleorman, Dambovita,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va institui miercuri restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, pe sectoarele de drum national din judetele Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj,…

- Road traffic for vehicles with a maximum authorized total mass exceeding 7.5 tons, will be restricted on Sunday, between 10:00 and 20:00, on national roads, in several counties. Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi…

- Potrivit ultimului raport al ASF, in medie, un iesean achita la Pilonul II 252 de lei lunar. Judetul nostru este pe locul V in tara in functie de acest indicator. Judetul Iasi se afla pe locul 5 la nivel national dupa contributia lunara medie la Fondul de pensii administrate privat - Pilonul II, reiese…