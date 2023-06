”Rebeliunea Wagner” a dat naștere unui festival de meme. ”That’s all folks!” O lume intreaga a ramas cu gura cascata dupa ce ”marșul libertații”, așa cum a numit Evgheni Prigojin inaintarea mercenarilor Wagner catre Moscova,s-a oprit brusc. ”Bucatarul lui Putin” a anunțat ca a acceptat sa se retraga ca sa nu verse sange rusesc. ”Rebeliunea Wagner” a dat naștere unui festival de meme Evgheni Prigojin, se va muta in Belarus , conform acordului negociat de președintele belarus Aleksandr Lukașenko pentru a pune capat revoltei armate pe care Prigojin a condus-o impotriva conducerii militare ruse, a declarat Kremlinul sambata seara. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

