Rebelii au atacat un convoi militar francez care evacua cetãţeni din Sudan Rebelii din Sudan au atacat, ieri seara, un convoi militar organizat de Ambasada Franței pentru a-și evacua cetațenii. Postul de televiziune „Al Hadath” a relatat ca in urma atacului un francez a fost ranit in apropierea cladirii misiunii diplomatice franceze. Purtatorul de cuvant oficial al forțelor militare franceze a emis un comunicat de presa privind atacul, din care reiese ca acesta s-a produs cu avioane in timp ce convoiul umanitar se deplasa de la Bahri catre Omdurman. Forțele militare franceze spun ca atacul a reprezentat o incalcare flagranta a dreptului internațional și umanitar. De… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

