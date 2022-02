Rebecca Onoriu, noi detalii despre Daniel Onoriu. Pilotul, lacrimi de fericire pe patul de spital: „Face progrese” / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Starea pilotului Daniel Onoriu se imbunatațește de la zi la zi! Familia este in culmea fericirii, caci pilotul, care a vazut moartea cu ochii, și-a revenit miraculos! Acum, pilotul a inceput sa vorbeasca, este cooperant și mananca supe și iaurturi. Daniel și-a chemat mama la el, pe care nu mai vazut-o…

- Brigitte și Florin Pastrama sunt cercetați, asta dupa ce au comercializat maști contrafacute. Celebra casa de moda Louis Vuitton cere daune de la cei doi soți. Iata ce a declarat vedeta la Antena Stars!

- Coregraful Wilmark Rizzo Hernandez și soția lui, Ioana, sunt casatoriți de mai mulți ani și au impreuna doi copii, Lukas si Joaquin. Micuțul Wil, așa cum a devenit cunoscut in show-ul „Dansez pentru tine”, a oferit detalii despre cum a cunoscut-o pe partenera sa de viața Ioana, dar și despre momentele…

- Dupa 55 de zile de coma indusa, Daniel Onoriu s-a trezit ieri, iar vestea a venit ca o imensa bucurie pentru toata familia. Pilotul de raliuri a deschis ochii, dar iata care au fost primele lui cuvinte dupa aproape doua luni de inconștiența.

- De mai bine de o luna Daniel Onoriu se afla internat in spital, asta deoarece starea lui de sanatate s-a inrautațit dupa o intervenție de micșorare a stomacului. El se afla in coma indusa, insa soția lui spune ca medicii i-au transmis ca are o ușoara imbunatațire.

- Codin Maticiuc este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Romania. De asemenea, s-a facut remarcat și in filmele de cinema, produse chiar de el. Invitat in cadrul emisiunii Star Matinal, celebrul actor a facut dezvaluiri in exclusivitate din viața sa profesionala.

- Vestea ca Daniel Onoriu se afla in spital a șocat intreaga țara. Rebecca Onoriu a oferit cele mai noi detalii despre starea de sanatate a pilotului. Medicii susțin ca organismul raspunde la tratament, iar starea lui s-a imbunatațit cu douazeci la suta, in comparație cu ziua precedenta. El este un adevarat…

- Ozana Barabancea a reușit sa le insufle copiilor ei pasiunea pentru muzica, iar acum culege roadele. Vedeta a ajuns pe aceeași scena cu fiica sa, ea fiind in rolul de dirijor, in timp ce tanara Gloria acompania orchestra la pian. Vizionarea momentului i-a adus lacrimi in ochi profesoarei de canto!