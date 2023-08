realme GT5 dezvăluit oficial: telefon cu încărcare la 240W, 24 GB RAM realme a prezentat ceea ce poate fi considerat flagshipul sau de toamna in 2023, telefonul realme GT5. E de fapt o combinatie de componente de flagship si unele de midrange si le aflati mai jos. realme GT5 stabileste doua recorduri: incarcare la 240W si 24 GB RAM la bord, ambele maximul atins pe telefoane in acest moment. Exista doua variante ale telefonului, una cu incarcare la 150W si una cu 240W. Prima vine cu 12 GB RAM si 256 GB stocare, a doua cu 16 GB RAM si 512 GB stocare. Prima este 380 de euro, a doua 420 de euro. Varianta cu alimentare la 240W are doar o singura configuratie: 24 GB RAM… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

