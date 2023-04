Realme 11 Pro+ apare în fotografii cu un design atipic de cameră Desi realme 10 de abia a ajuns in Romania, iata ca deja discutam despre succesorul sau, realme 11. El va debuta in luna mai si a primit deja o serie de teasere, care dezvaluie o camera circulara in spate. Acum il vedem in mana cuiva. Inca nu e clar ce model din gama va fi, deoarece ne asteptam si la un realme 11 si la un realme 11 Pro si la un Pro+. Posibil sa vedem o versiune cu spate acoperit cu piele vegana aici, intrerupta de o dunga din plastic sau sticla sau poate chiar metal. Cert e ca designul camerei ma duce cu gandul la un Honor Magic sau la un Huawei Mate mai vechi. Telefonul pare sa… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

